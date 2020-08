Business news: Corea del Sud, orari ridotti e servizi di asporto e consegna per i ristoranti di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area metropolitana di Seul, in Corea del Sud, le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus saranno ulteriormente rafforzate a partire da domenica 30 agosto. Le nuove restrizioni resteranno in vigore fino al 6 settembre. I ristoranti e i forni potranno servire i clienti in loco fino alle 21 mentre dalle 21 alle 5 saranno consentiti solo i servizi di asporto e consegna a domicilio. Le catene di caffetterie, a prescindere dagli orari, potranno operare esclusivamente nelle modalità di asporto e consegna, con registri di ingresso, obbligo di indossare la mascherina e rispetto delle distanze di sicurezza. Le misure mirate sono state decise dal governo e annunciate dal ministro della Salute Park Neunghoo. (Git)