Business news: Turchia, settore manifatturiero al 73,3 per cento della capacità produttiva in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria manifatturiera della Turchia ha utilizzato il 73,3 per cento della propria capacità produttiva nel mese di agosto 2020, in crescita del 2,6 per cento rispetto al mese scorso. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando dati della Banca centrale di Ankara. I dati sono basati su sondaggi effettuati dalla Banca, che hanno visto questo mese la partecipazione di 1.761 imprese. Fra i primi sei gruppi industriali del paese, l’utilizzo più ampio della capacità produttiva è stato al 75,2 per cento per i beni di consumo durevoli, mentre i beni di consumo non durevoli hanno registrato il tasso più basso, al 68,9 per cento. Nel mese di agosto, fra più di 20 settori di riferimento, il tasso di utilizzo più elevato è stato registrato fra i prodotti di legno e sughero, eccetto i mobili, all’83,8 per cento della capacità, mentre i prodotti in cuoio hanno visto il tasso di utilizzo minore, al 58,1 per cento. (Tua)