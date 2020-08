Business news: Tunisia, entrate turismo in calo del 60 per cento tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate totali del settore turistico in Tunisia, dall’inizio del 2020 fino allo scorso 20 agosto, sono calate del 60 per cento rispetto all’anno scorso. E’ quanto emerge da statistiche pubblicate dalla Banca centrale della Tunisia (Bct). Secondo i dati della Bct il settore turistico tunisino ha totalizzato nei primi otto mesi del 2020 ricavi per circa 400 milioni di euro (1,3 miliardi di dinari tunisini), contro i 1,02 miliardi di euro (3,3 miliardi di dinari) del periodo gennaio-agosto 2019. Dai dati Bct emerge anche una diminuzione dei ricavi totali del lavoro, in calo del 6 per cento a 1,05 miliardi di euro (3,4 miliardi di dinari). Il calo di entrambi i settori è una conseguenza della pandemia di coronavirus. I dati della Banca centrale di Tunisi indicano anche nello stesso periodo un calo del 14 per cento del servizio del debito estero. In questi mesi è diminuito anche del 21 per cento il volume totale del rifinanziamento, scendendo a 2,8 miliardi di euro (9,3 miliardi di dinari), mentre le transazioni interbancarie sono cresciute complessivamente del 33 per cento. (Tut)