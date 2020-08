Business news: Nigeria, Pil crollato del 6,1 per cento nel secondo trimestre dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Nigeria è diminuito del 6,1 per cento nel secondo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’ufficio di statistica di Abuja, secondo cui anche il tasso di disoccupazione è in aumento a causa della pandemia di coronavirus e al momento nel paese si contano 27,1 milioni di disoccupati. Le nuove stime giungono mentre il Paese sta gradualmente riaprendo le attività economiche dopo i blocchi imposti nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19. Le previsioni sono ancora peggiori rispetto a quelle del giugno scorso, quando l’Fmi aveva previsto una contrazione del 5,4 per cento dell'economia nigeriana. (Res)