Business news: Nigeria diventa primo azionista della Banca africana di Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria è diventata il primo azionista africano della Banca africana di sviluppo (Afdb), portando la sua partecipazione al 16,8 per cento ed acquisendo così un maggior diritto di voto nel Consiglio di amministrazione dell'istituto di credito. Lo riferisce la stampa nigeriana, ricordando che a fine luglio la partecipazione nigeriana si attestava al 9,05 per cento, già in progressione rispetto all'8,5 per cento di aprile. Con questa nuova posizione azionaria, la Nigeria è in grado di esercitare un maggior peso in vista della riunione annuale prevista da domani, 25 agosto, fino a giovedì 27 agosto, ed anche per sostenere l'attuale presidente e unico candidato alla guida dell'organismo, il nigeriano Akinwumi Adesina, che dovrebbe essere riconfermato in quest'occasione. Nonostante la maggior partecipazione della Nigeria nel capitale Afdb, secondo i media del settore il peso africano fra gli azionisti rimane ad oggi di poco superiore al 60,09 per cento. (Res)