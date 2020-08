Business news: Zambia, gruppo di investimento statale valuta acquisto di più quote della società Mopani, controllata di Glencore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di investimento statale dello Zambia sta valutando l'acquisto di una quota rilevante di azioni di Mopani Copper Mines, controllata dalla multinazionale anglo-svizzera Glencore. È quanto si legge in un comunicato del ministro delle Miniere dello Zambia, Richard Musukwa, secondo il quale il governo negozierà con Glencore per aumentare la sua partecipazione nella società, di cui al momento possiede già il 10 per cento delle attività. Ad aprile il governo dello Zambia ha minacciato di revocare le licenze di Glencore dopo che la società aveva annunciato l'intenzione di sospendere la produzione a causa della pandemia di Covid-19 e dei bassi prezzi delle materie prime. Per gran parte delle sue entrate lo Zambia dipende dall'estrazione del rame e il governo di Lusaka è costretto ad effettuare pagamenti sui prestiti poiché il debito estero è aumentato vertiginosamente. (Res)