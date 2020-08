Business news: Mozambico, ExxonMobil stanzia 50 mila dollari per sfollati di Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil metterà a disposizione 50 mila dollari per sostenere una campagna di assistenza alle famiglie che sono state costrette a sfollare della provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, a causa delle violenze armate. La campagna "Coracao Solidario-Cabo Delgado" è stata lanciata dalla piattaforma collaborativa Makobo, che in un comunicato ha spiegato di voler sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà cui sono confrontati gli sfollati. "Siamo lieti di lavorare con Makobo e le autorità locali per aiutare la popolazione direttamente colpita dal conflitto", ha detto Jos Evens, direttore generale di ExxonMobil Mozambique, citato nella nota. Il supporto di ExxonMobil si concentrerà sull'installazione di due "cucine satellite" in grado di fornire fino a 20mila pasti al giorno. “Questo supporto rappresenta la massima espressione del valore dell'umanità. È un grande onore e privilegio poter contare sul supporto di ExxonMobil per creare alternative per una risposta immediata ed efficace ai bisogni dei nostri fratelli e sorelle a Cabo Delgado ”, ha affermato Ruy Santos, coordinatore del progetto Makobo. ExxonMobil guida con la compagnia petrolifera Eni il consorzio di esplorazione del gas naturale per l'Area 4 del bacino di Rovuma, al largo di Cabo Delgado. (Res)