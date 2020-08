Business news: Huawei investe 60 milioni di dollari nella costruzione di un parco tecnologico in Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni Huawei Angola investirà 60 milioni di dollari nella costruzione di un parco tecnologico per la formazione e la condivisione di esperienze sulle nuove tecnologie più avanzate. L'investimento, riferisce la stampa locale, è stato discusso durante l'incontro che il direttore di Huawei in Angola, Chu Xiaoxin, ha tenuto con il vicepresidente angolano Bornito de Sousa. In dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro, Chu Xiaoxin ha affermato che il parco sarà costruito l'anno prossimo e integrerà le componenti della formazione del personale e la condivisione delle esperienze. Secondo Chu Xiaoxin, l'investimento totale è di oltre 60 milioni di dollari e la sua inaugurazione è prevista per dicembre del prossimo anno, con l’obiettivo di formare più di 1.500 partner o ingegneri. La scorsa settimana la multinazionale ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero degli Affari esteri angolano nel campo della formazione dei talenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict). La società prevede di fornire 500 ore di formazione Ict a 50 dipendenti pubblici per apprendere le tecnologie più recenti del settore e 3 mila ore di formazione sulla certificazione Huawei per i dipendenti legati alle Ict. (Res)