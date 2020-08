Business news: Usa-Cina: TikTok avvia azione legale contro amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di social media cinese Tik Tok ha esposto denuncia contro l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, per aver bandito il suo utilizzo negli Stati Uniti. Lo ha confermato la stessa compagnia in un post pubblicato sul suo sito. "Siamo totalmente in disaccordo con la posizione dell'amministrazione (Usa) secondo cui TikTok è una minaccia per la sicurezza nazionale", ha detto la società, che dichiara di agire contro un "ordine esecutivo che minaccia di vietare le nostre operazioni statunitensi, eliminando peraltro la creazione di 10 mila posti di lavoro statunitensi e danneggiando irreparabilmente i milioni di cittadini Usa che si rivolgono a questa app per distrarsi e tirarne un supporto particolarmente vitale durante la pandemia. Non abbiamo scelta", si legge nella nota. ByteDance, la compagnia cinese editrice della piattaforma video TikTok, aveva anticipato l'intenzione di intraprendere un’azione legale contro il governo degli Stati Uniti per tutelare i suoi diritti e interessi. “Nell’ultimo anno, abbiamo sinceramente cercato di comunicare con il governo Usa e offerto soluzioni riguardo alle sue preoccupazioni. Ma l’amministrazione Usa ha ignorato i fatti, contravvenuto alle disposizioni legali necessarie e tentato di inserirsi nelle trattative tra imprese private”, aveva dichiarato ByteDance in un comunicato. “Per garantire che lo stato di diritto non venga abbandonato e che la nostra compagnia e i nostri utenti siano trattati equamente, annunciamo che intenteremo formalmente una causa per salvaguardare i nostri interessi”, prosegue la nota. (Cip)