Business news: Cina, Volkswagen avvierà test su veicoli automatici nella città di Hefei

- La società automobilista tedesca Volkswagen ha annunciato che inizierà a testare veicoli automatici nella città orientale della Cina di Hefei. La Cina è diventata un luogo strategico per testare veicoli a guida autonoma. Anche la Toyota ha dato mandato di condurre dei test sulle auto autonome in diverse città poiché le case automobilistiche e le società tecnologiche stanno investendo miliardi in questo tipo di tecnologia. Volkswagen, la più grande casa automobilistica straniera in Cina, inizierà i test a Hefei con alcuni veicoli elettrici di Audi a partire da settembre, secondo quanto riferito in un comunicato. (Geb)