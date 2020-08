Business news: Giappone, governo revoca restrizioni in ingresso e uscita per stranieri residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi che a partire dal primo settembre le restrizioni all’ingresso e all’uscita per gli stranieri residenti, imposte per contenere l’epidemia di coronavirus, saranno revocate. L’esecutivo ha sottolineato che la capacità di effettuare test negli aeroporti è stata potenziata. Per effetto della revoca delle restrizioni circa 2,4 milioni di persone straniere che hanno la residenza nel paese asiatico potranno farvi ritorno o lasciarlo: si tratta di residenti permanenti o temporanei per motivi di studio, di lavoro o familiari. Potranno rientrare anche i 29 mila stranieri residenti che hanno lasciato il Giappone per paesi soggetti dal 3 aprile al blocco dei voli. L’ingresso, per tutti, è subordinato alla presentazione di un risultato negativo di un test basato sulla reazione a catena della polimerasi effettuato al massimo 72 ore prima. (Git)