Business news: Iraq, ministro del Petrolio, raffineria di Baiji completa e operativa nel 2023

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq progetta di completare e rendere operative per il 2023 le raffinerie di Baiji, città situata a metà strada fra Baghdad e Mosul. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa irachena “Ina” il ministro iracheno del Petrolio, Ihsan Abdul Jabbar. Abdul Jabbar ha anche aggiunto che il piano del ministero prevede la prosecuzione dei lavori di completamento della raffineria di Karbala, a sud ovest della capitale Baghdad. Per quanto riguarda le strutture gassifere il ministro ha aggiunto che proseguono i lavori per l’impianto di Maysan, condotti da una compagnia cinese, mentre presto cominceranno altri lavori nella centrale di Nassiriya, recentemente colpita da “problemi”, e per il 2023 sarà completata la centrale di Bassora. Il ministero del Petrolio iracheno ha inoltre un piano per costruire tre nuovi oleodotti e per sviluppare la produzione dei campi petroliferi, in modo tale da ampliare la capacità produttiva a sei milioni di barili. In tal senso, ha sottolineato Abdul Jabbar, è incoraggiante l’aumento graduale del prezzo del petrolio, che ha toccato i 45 dollari al barile. In precedenza Abdul Jabbar aveva dichiarato che l’Iraq potrebbe riuscire a fare a meno delle importazioni di benzina entro la fine del 2023. In un’intervista televisiva il ministro aveva anche dichiarato che l’80 per cento dei progetti in materia di gas naturale è in corso di completamento, eccetto il grande progetto di un impianto di trattamento del gas ad Artawi nel governatorato di Bassora. A Baiji ha sede la raffineria petrolifera più grande dell’Iraq, in passato sottoposta al controllo dello Stato islamico e danneggiata nel corso della guerra civile. (Irb)