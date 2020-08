Business news: Aramco costituisce organizzazione per lo sviluppo aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Aramco ha annunciato la creazione di un'organizzazione integrata di sviluppo aziendale per ottimizzare il portafoglio della società. Secondo quanto riporta il quotidiano saudita “Arab News”, la decisione mira a creare valore, valutare le risorse esistenti e garantire un maggiore accesso ai mercati e alle tecnologie in crescita attraverso l'ottimizzazione del portafoglio e l'allineamento strategico della compagnia. L'organizzazione sosterrà un processo decisionale rapido ed efficace sul portafoglio aziendale e sulle attività di sviluppo aziendale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, l'agilità e la capacità di rispondere alle mutevoli dinamiche del mercato energetico. L'organizzazione sarà guidata dal vicepresidente senior Abdulaziz al Gudaimi, che riporterà direttamente al presidente e amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, e diventerà operativa a partire dal 13 settembre 2020. Il presidente e amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato: “Continuiamo a sfruttare le nostre capacità per valutare il nostro portafoglio esistente, identificando nuove opportunità e adattandoci a un panorama globale in rapida evoluzione. L'organizzazione di sviluppo aziendale si concentrerà sulle opportunità di crescita, affinando allo stesso tempo il nostro focus strategico per ottimizzare il portafoglio, massimizzando in questo modo il valore per i nostri azionisti. L’organizzazione migliorerà anche le nostre capacità di sfruttare processi solidi per eseguire in modo efficiente ed efficace la nostra strategia di sviluppo aziendale, nonché aumentare la nostra agilità e capacità di adattarci alle mutevoli dinamiche di mercato". (Res)