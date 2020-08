Business news: Banca centrale emette buoni del tesoro per coprire deficit di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto (Cbe) ha annunciato l’emissione di due nuovi buoni del tesoro (a 91 giorni e 266 giorni) in sterline egiziane per un valore di oltre 1 miliardo di euro. I buoni di 91 giorni scadranno il 24 novembre 2020, mentre per quelli a 266 giorni il 18 maggio 2021. Il 23 agosto, l’istituto centrale ha piazzato buoni pari a 12,4 miliardi di sterline egiziane (660 milioni di euro) con scadenza a 182 giorni, più altre obbligazioni con scadenza a 375 giorni pari a 24 miliardi di sterline (1,28 miliardi di euro). L’emissione di buoni del tesoro rappresenta per il governo uno strumento fondamentale per far fronte al crescente deficit di bilancio dello Stato, aumentato al 6,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) alla fine dell’anno fiscale 2019-2020 (concluso a giugno) sotto la pressione della pandemia di Covid-19. Nell’anno fiscale precedente, ricorda il quotidiano statale “Al Ahram”, il disavanzo era stato pari al 6,2 per cento del Pil. Secondo i dati del ministero delle Finanze, il deficit di bilancio dell'Egitto era pari 389,1 miliardi di sterline, oltre 20 miliardi di dollari, lo scorso mese di maggio, un mese prima della chiusura dell’anno fiscale a giugno. (Cae)