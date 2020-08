Business news: presto sviluppo cooperazione agricola tra Iran e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’approfondimento delle relazioni politiche e commerciali fra Iran e Venezuela, i due Paesi stanno discutendo uno sviluppo degli scambi nel settore non petrolifero, principalmente nell’export di prodotti agroalimentari. Lo ha dichiarato il capo dell’Unione nazionale iraniana dei prodotti agricoli, Seyed Reza Nourani, in base a quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Secondo Nourani, con la recente inaugurazione in Venezuela di due grandi ipermercati iraniani, il settore privato ha in agenda lo sviluppo della distribuzione nel paese sudamericano. Secondo Nourani, a causa delle sanzioni e del bando sull'importazione di beni sono stati previsti dai due paesi accordi di baratto. La prima nave iraniana carica di cibo e prodotti agricoli dovrebbe partire per il Venezuela “nel prossimo futuro”. Attualmente il settore privato dell’Iran importa dal Venezuela materie prime per prodotti industriali e una piccola quota di prodotti agricoli venezuelani, specialmente frutta tropicale come mango e ananas. Secondo Nourani, queste importazioni vengono effettuate perlopiù in cambio di esportazioni alimentari e “non hanno nulla a che vedere con l’export di petrolio e benzina”. (Res)