Business news: Iran, produzione di acciaio cresciuta del 10 per cento nel primo semestre 2020

- La produzione di acciaio in Iran è cresciuta del 10 per cento nel primo semestre del 2020, mentre la produzione mondiale ha registrato nello stesso periodo un calo del 6 per cento. Lo ha dichiarato il vice ministro iraniano dell’Industria, delle Miniere e del Commercio, Khodadad Gharibpour, alla cerimonia di inaugurazione di un impianto per la produzione di ferro spugna ad Ardakan, nella provincia di Yazd. Secondo Gharibpour, dopo l’Iran anche il Vietnam e la Cina hanno registrato un aumento della produzione di acciaio, rispettivamente del 4,6 e dell’1,6 per cento. In base al piano di sviluppo “Vision 2025” l’Iran punta a diventare il sesto produttore mondiale di acciaio entro cinque anni, raggiungendo per il 2025 una capacità produttiva annuale di 55 milioni di tonnellate ed esportazioni annuali per 20-25 milioni di tonnellate. Gharibpour, che è anche presidente del Consiglio direttivo dell’Organizzazione iraniana per lo sviluppo e il rinnovamento delle miniere e le industrie minerarie (Imidro), ha dichiarato che la crescita della produzione iraniana di acciaio nel primo semestre 2020 rappresenta un successo per la capacità produttiva dell’Iran, nonostante le dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Secondo Gharibpour nei primi mesi del 2020 è cresciuta del 9 per cento anche la produzione di lingotti, pari complessivamente a nove milioni di tonnellate. Il settore dell’acciaio, ha aggiunto il viceministro, ha un ruolo vitale nel mercato del lavoro, poiché dà lavoro direttamente a circa 200.000 persone. Secondo un recente rapporto dell’Imidro sullo stato delle unità di produzione dell’acciaio in costruzione il completamento di tali unità entro l’anno fiscale 2023-2024 dovrebbe accrescere la capacità produttiva nazionale di circa 19,1 milioni di tonnellate, aumentando la capacità produttiva aggregata a 54,1 milioni di tonnellate entro il mese di marzo 2024. (Res)