- "Non fermiamo la Rigenerazione urbana avviata grazie alla Regione Lazio: al fianco del gruppo Pd in Campidoglio nel sostenere gli emendamenti al Dl Semplificazioni presentati dai Senatori Astorre e Cirinnà, per difendere uno strumento fondamentale per il rilancio di Roma Capitale". Lo afferma, in una nota, il segretario Romano del Pd Andrea Casu. (Com)