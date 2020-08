Business news: Tlc, report intelligence evidenzia interessi cinesi in zona Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un report dell'intelligence evidenzia interessi da parte di compagnie cinesi verso l’area strategica di Taranto. Lo conferma il presidente del Copasir Raffaele Volpi, in una nota. "Il Copasir ha più volte espresso le sue preoccupazioni in relazione all’utilizzo di tecnologia cinese nel campo delle Tlc. Preoccupazioni esternate sia con un corposo e qualificato documento trasmesso al Parlamento sia con pubbliche sollecitazioni al governo affinché se ne prendesse seria considerazione e conseguenti determinazioni proprie dell’organo esecutivo. In riferimento alla più ampia questione degli interessi di aziende cinesi ad asset strategici nazionali il Copasir, nella sua funzione istituzionale, ha già, nella prima settimana di agosto, acquisito un documento di sintesi, da parte degli organismi di intelligence, sugli interessi espressi da compagnie cinesi verso l’area strategica di Taranto ovvero gli impianti industriali Ilva e l’affidamento della gestione del porto della città pugliese". (Com)