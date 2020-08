Business news: Cina-Usa, confermato impegno per accordo commerciale di Fase 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina Liu He, membro dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista cinese e rappresentante di Pechino nel dialogo economico con gli Stati Uniti, ha avuto una conversazione telefonica il 25 agosto col rappresentante per il Commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Le parti hanno affrontato questioni quali il rafforzamento del coordinamento bilaterale delle politiche macroeconomiche e l’attuazione dell’accordo economico e commerciale di Fase 1 e concordato di creare le condizioni per arrivare all’attuazione dell’intesa. In sostanza la Cina e gli Stati Uniti hanno riaffermato l’impegno per l’accordo commerciale di Fase 1, firmato il 15 gennaio di quest’anno, col quale la Cina ha accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari nel 2020 e di incrementare complessivamente gli acquisti di 77 miliardi di dollari. (Cip)