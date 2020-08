Business news: Cina, a luglio Iraq secondo esportatore di petrolio nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si è classificato secondo fra i maggiori paesi esportatori di petrolio in Cina nel mese di luglio 2020. È quanto emerge da dati pubblicati dall’Amministrazione cinese delle Dogane. Secondo i dati di Pechino l’Iraq si è classificato secondo dopo la Russia, con esportazioni totali di 5,79 milioni di tonnellate di petrolio contro i 7,38 milioni di tonnellate raggiunti da Mosca (una tonnellata equivale a sette barili). Secondo il comunicato dell’Amministrazione cinese al terzo posto figura l’Arabia Saudita, che a luglio ha totalizzato esportazioni verso la Cina per 5,36 milioni di tonnellate. Hanno registrato invece un calo del 71 per cento su base mensile le importazioni cinesi dalla Malesia, pari in luglio a 387.792 tonnellate. La Cina, fra i paesi col tasso di crescita economica più elevato al mondo, è uno dei principali importatori asiatici di petrolio. (Irb)