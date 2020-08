Business news: Regno Unito, Corte suprema respinge ricorsi Huawei e Zte su brevetti per reti wireless

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Regno Unito ha respinto all'unanimità i ricorsi delle società cinesi di telecomunicazioni, Huawei e Zte, in merito alle controversie sui brevetti con Unwired Planet International Ltd e Conversant Wireless Licensing. La controversia è legata ai brevetti detenuti da Unwired Planet per la tecnologia di comunicazione wireless 2G, 3G e 4G utilizzata da Huawei. Tuttavia, non sono i brevetti stessi a essere contestati, ma i principi alla base dei quali vengono concesse le licenze di brevetto. (Rel)