Business news: Usa contro il “bullismo” cinese nel Regno Unito, nel mirino la banca Hsbc

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accusato il gruppo bancario britannico Hsbc di avere dei legami con personalità sanzionate “per aver negato la libertà agli abitanti di Hong Kong” e per aver chiuso i conti di attivisti pro-democrazia dell’ex colonia. “Le nazioni libere devono garantire che gli interessi delle multinazionali non siano subornati al Pcc (Partito comunista cinese) per incoraggiare la sua repressione politica”, ha detto Pompeo in una dichiarazione. “Siamo pronti ad aiutare il governo britannico e le sue aziende a resistere al bullismo del Pcc e a difendere la libertà”, ha aggiunto. Negli ultimi mesi Hsbc, nel corso del tentativo di mantenere l'accesso al mercato cinese, ha dovuto affrontare crescenti pressioni su entrambe le sponde dell'Atlantico, ricevendo critiche dai governi di Stati Uniti e Regno Unito. Il mese scorso il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha accusato l’istituto di credito e altre banche di aver sostenuto la controversa legge sulla sicurezza, sostenendo che i diritti della popolazione di Hong Kong “non dovrebbero essere sacrificati per i bonus dei banchieri”. (Nys)