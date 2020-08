Business news: Turchia, import petrolio in calo del 11,6 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno le importazioni totali di petrolio in Turchia sono calate dell’11,6 per cento rispetto all’anno passato, fino a raggiungere i 2,78 milioni di tonnellate. E’ quanto emerge dal rapporto mensile sul mercato del petrolio dell’Autorità turca per la regolazione del mercato dell’energia (Emra), ripreso dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il periodo di riferimento ha visto un calo del 22 per cento delle importazioni di petrolio greggio, la categoria con il volume di importazioni più elevato, che ha raggiunto gli 1,65 milioni di tonnellate complessivi. Nel mese di giugno la Turchia ha importato 823.866 tonnellate di greggio dall’Iraq, il primo venditore, seguito dalla Russia e dall’Arabia saudita con rispettivamente 735.783 e 420.084 tonnellate. Nel mese di giugno è calata anche la produzione delle raffinerie, in calo dell’11,4 per cento fino a raggiungere i 2,26 milioni di tonnellate. Mentre la produzione di diesel è cresciuta del 15,4 per cento, fino a toccare gli 1,21 milioni di tonnellate, quella di benzina è diminuita di quasi il 53,6 per cento, a circa 208.036 tonnellate. Le vendite totali interne di prodotti petroliferi hanno raggiunto i 2,48 milioni di tonnellate, in calo del 5,5 per cento rispetto al mese di giugno del 2019. (Tua)