Business news: presidente iraniano Rohani, pronti a esportare gas verso Asia

- L’Iran esporta gas naturale a ovest, in Iraq e in Turchia, e ora sarà in grado di esportare verso est grazie a gasdotti che raggiungono il confine con il Pakistan. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, durante una cerimonia per l’inaugurazione di tre grandi progetti nei settori del gas naturale, petrolifero e petrolchimico, fra cui due nuove linee di trasporto del gas. Secondo Rohani l’industria del gas è “un’infrastruttura fondamentale che guiderà lo sviluppo del paese e potrà collegare l’Iran ai suoi vicini”. Il presidente Rohani ha poi aggiunto che il paese ha fatto grandi progressi nella produzione di gas e petrolio, con la produzione di quest’ultimo aumentata da 70.000 a 400.000 barili e 17.000 villaggi in tutto il Paese attualmente connessi alla rete nazionale del gas, “unica al mondo”. Rohani ha dichiarato che negli ultimi anni il Paese è divenuto autosufficiente nel settore del gas, raggiungendo una produzione di circa 1 miliardo di metri cubi. Il presidente iraniano ha poi sottolineato i progressi del settore petrolchimico, la cui produzione entro l’anno prossimo avrà raggiunto i 100 milioni di tonnellate per un valore di 25 miliardi di dollari. Durante la cerimonia inaugurale ha preso la parola, secondo l’agenzia di stampa “Irna”, anche il ministro del Petrolio di Teheran, Bijan Namdar Zanganeh. Zanganeh ha dichiarato che la sesta e la nona linea di trasmissione del gas ampliano la capacità totale di esportazione di gas naturale dell’Iran fino a 80 milioni di metri cubi al giorno. Per connettere i principali centri di produzione del gas nel sud con i siti di consumo a nord, est e ovest saranno necessari ulteriori investimenti per costruire condotte da 12 pollici e stazioni di rafforzamento della pressione, ha aggiunto il ministro di Teheran. (Res)