Business news: Energia, Libia, da chiusura pozzi petrolio perdite per 9 miliardi di dollari

- Le perdite totali provocate dalla chiusura dei terminal di esportazione e delle attività petrolifere in Libia nel periodo compreso fra lo scorso gennaio il 27 agosto, ammontano a circa 9 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la National Oil Corporation (Noc) libica, secondo il portale “Al Wasat”. La Noc ha osservato che oltre al danno finanziario le chiusure hanno causato anche interruzioni delle forniture di elettricità, e ha sottolineato la necessità di aprire nuovamente i pozzi e riavviare la produzione. Il 25 agosto il presidente del Consiglio di amministrazione della Noc, Mustafa Sanallah, aveva discusso della questione anche con l’ambasciatore dell’Unione europea in Libia, Alan Bugeja, sottolineando "la necessità di revocare il blocco” e ribadendo che la società "ha un disperato bisogno di risorse finanziarie per poter adempiere ai propri obblighi urgenti". (Lib)