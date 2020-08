Business news: Canada, Consiglio ricerche mette fine a collaborazione con compagnia cinese CanSino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale delle ricerche (Nrc) del Canada ha reso noto con un comunicato di aver messo fine alla collaborazione per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus con l’azienda cinese CanSino Biologics. La partnership era stata annunciata a maggio dal governo federale canadese. L’Nrc ha motivato la decisione sostenendo che “CanSino non ha l’autorità per spedire il vaccino al momento” e che a causa dei ritardi è stata focalizzata l’attenzione su altri partner. Precedentemente, secondo quanto riferito dal quotidiano canadese “The Globe and Mail”, CanSino aveva lamentato problemi burocratici in Cina che rallentavano la spedizione del vaccino, denominato Ad5-nCoV. L’istituto canadese coinvolto nel progetto era il Canadian Centre for Vaccinology della Dalhousie University di Halifax, nella Nuova Scozia. (Res)