Business news: Libano, porto di Beirut di nuovo pienamente operativo in procedure carico e scarico merci

- Il porto di Beirut, devastato dall’esplosione dello scorso 4 agosto, ha recuperato il 100 per cento dell’operatività per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico di navi cargo. Lo ha dichiarato il nuovo direttore dello scalo della capitale libanese, Bassem el Kaissi, secondo il portale informativo libanese “Naharnet”. El Kaissi, che ha incontrato rappresentanti dell’esercito francese presenti nel porto, ha affermato che le operazioni sono condotte adesso “normalmente” e coinvolgono tutte le aree, container e vari tipi di merci. Il nuovo direttore ha dichiarato che la convocazione immediata dei proprietari delle navi affondate nell’esplosione e delle compagnie di assicurazione ha permesso di rimuovere tutti i detriti alla velocità necessaria. L’esplosione del 4 agosto, che ha causato più di 180 vittime e almeno 6.000 feriti, è stata provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscate dal 2014 e depositate in un magazzino portuale. I danni totali causati dall’esplosione sono stimati fra i 10 e i 15 miliardi di dollari. (Res)