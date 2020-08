Business news: Arabia Saudita, ministero dell’Energia firma accordo per progetto Neom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita offrirà sostegno a Neom, iniziativa del governo dell'Arabia Saudita che prevede la costruzione di una grande città “high-tech” da 500 miliardi di dollari, per completare i lavori nei tempi previsti. Lo ha detto il ministro dell’Energia del regno, principe Abdulaziz bin Salman. “Dobbiamo perseverare e mettere a disposizione tutte le nostre capacità per realizzare questo progetto", ha spiegato il ministro, citato dall'emittente televisiva "Al Arabiya", durante la cerimonia di firma del protocollo d’intesa sulla cooperazione tra il suo dicastero e il progetto Neom. Lo sviluppo di 26.500 chilometri quadrati, rivelato per la prima volta nel 2017 con un completamento pianificato nel 2025, includerà progetti high-tech alimentati da energia eolica e solare. La città transfrontaliera sorgerà nella provincia nord-occidentale di Tabuk, vicino al Mar Rosso e lungo i confini che l'Arabia Saudita condivide con l'Egitto e la Giordania. Neom incorporerà le tecnologie delle città intelligenti e fungerà da destinazione turistica di primo piano nella regione del Medio Oriente. Il progetto fa parte dell'ambizioso piano Vision 2030 lanciato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che mira a portare il Regno nell'era post-idrocarburi. (Res)