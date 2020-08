Business news: Libia, nave attracca a Brega per caricare 30 mila tonnellate di condensati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave chimichiera battente bandiera italiana Valle di Siviglia ha attraccato al porto di Brega, in Libia, per caricare 30 mila tonnellate di condensato. Lo ha riferito la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia. Questa operazione libererà i depositi di stoccaggio e consentirà di proseguire la produzione di gas naturale ai suoi attuali livelli, pari a circa 160 milioni di piedi cubi al giorno, per rifornire le centrali elettriche della Cirenaica. Tuttavia, spiega la Noc, questa operazione non porrà facilmente fine al problema. Il fabbisogno delle centrali elettriche di Zueitina e di Bengasi nord è di circa 250 milioni di piedi cubi di gas al giorno e la Noc non è in grado di rifornire queste quantità “a causa della chiusura forzata degli impianti petroliferi”. Secondo Mustafa Sanallah, presidente della Noc, “la chiusura del petrolio ha causato sofferenze ai cittadini e influito negativamente sulla vita di tutti”. Il numero uno dell’azienda energetica ha quindi “rinnovato l’appello per porre fine alle chiusure illegali delle nostre strutture”. (Lit)