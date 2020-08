Roma: Pedica (Pd), con ztl Raggi dà mazzata finale a commercianti centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riattivazione dei varchi della Ztl nel centro storico "Raggi dà la mazzata finale ai commercianti". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd in una nota. "Invece di aiutare i commercianti a risollevarsi la sindaca fa di tutto per tenere i cittadini dal centro - sottolinea - Già il governo ce la mette tutta per non aiutare le aziende e continua solo a dare aiutini con i sussidi, ora ci si mette anche Raggi a rendere la vita ancora più difficile ai commercianti".(Com)