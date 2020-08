Roma: Fiepet-Confesercenti, Raggi mette in ginocchio commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I silenzi dell'Amministrazione capitolina sulla proroga della ztl, nonostante la nostra lettera inviata alla sindaca, la dicono lunga sulla posizione della giunta 5 Stelle". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Se la linea è quella di riaprire i varchi da lunedì 31 agosto - aggiunge - allora vuol dire che la Raggi ha deciso di mettere definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi e dare così il colpo di grazie all'economia cittadina. Il centro storico e il commercio meritano di essere rilanciati e non azzerati. Come Fiepet-Confesercenti siamo pronti a manifestare la settimana prossima sotto al Campidoglio".(Com)