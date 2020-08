Bielorussia: Amendola, difendere valori europei di democrazia e libertà anche oltre i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, pubblica su Twitter una foto delle proteste pacifiche di donne che portano fiori in Bielorussia e commenta: "Da sempre i valori europei di democrazia e libertà vanno difesi non solo nei Paesi dell'Unione ma anche oltre i suoi confini. È questo - rimarca - il ruolo che la storia dalla caduta del muro ha consegnato alla nostra generazione. Non possiamo far finta di nulla". (Rin)