Georgia: proteste, presidente Ossezia del Sud conferma dimissioni primo ministro Pukhaev

- Il presidente della repubblica separatista dell'Ossezia del Sud, Anatolj Bibilov, ha firmato un decreto con cui rimuove dall’incarico il primo ministro Erik Pukhaev e nomina il vicepremier Gennadj Bekoev come nuovo capo ad interim del governo. Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale in un comunicato. Pukhaev ha annunciato le sue dimissioni ieri nel mezzo delle proteste antigovernative in corso innescate dalla morte di Inal Dzhabiev, trattenuto in una struttura di detenzione temporanea perché sospettato di un tentativo di uccidere il ministro dell'Interno, Igor Naniev. In un discorso alla nazione, il presidente Bibilov ha dichiarato che otto dipendenti del ministero dell’Interno dell'Ossezia del Sud sono indagati nel caso della morte di Dzhabiev. Nel frattempo, i legislatori dell'Ossezia del Sud hanno votato per le dimissioni del procuratore generale Uruzmag Dzhagaev, come ha dichiarato a “Sputnik” il parlamentare David Sanakoev.(Rum)