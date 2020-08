Bielorussia: revocati accrediti a 17 giornalisti stranieri che coprivano le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia hanno revocato gli accrediti di alcuni giornalisti della stampa estera che coprivano le proteste in corso nel Paese. Gli accrediti, rilasciati dal mistero degli Esteri, sono stati revocati per almeno 17 giornalisti, inclusi due giornalisti dell'agenzia "Reuters", due della "Bbc" e quattro di "Radio Liberty" (un'emittente finanziata dal governo degli Stati Uniti), secondo quando denunciato dagli stessi organi stampa e dall'Associazione dei giornalisti bielorussi. In una nota pubblicata sul suo sito web, l’emittente “Radio Liberty” ha citato il ministero degli Esteri dicendo che la decisione di revocare gli accreditamenti è stata presa per motivi di sicurezza. In precedenza l’agenzia di stampa russa “Sputnik” aveva riferito che il governo della Bielorussia ha ritirato l'accreditamento di quattro giornalisti in possesso della cittadinanza russa che lavorano per l'agenzia di stampa “Associated Press” e per l'emittente tedesca “Ard” e li ha espulsi dal Paese. Revocati gli accrediti anche ai reporter di "Radio Svaboda", "Deutsche Welle" e Rfi. Ieri il ministero dell'Interno bielorusso ha confermato che la polizia ha arrestato circa 50 giornalisti di media bielorussi e stranieri durante una manifestazione non autorizzata tenutasi giovedì. La maggior parte di loro sono stati successivamente rilasciati. (segue) (Res)