Università: De Cristofaro (Mur), hanno superato sfida serrata

- Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario al ministero dell'Università e della Ricerca, ricorda di essersi insediato al dicastero "solo qualche settimana fa ma in un primo confronto con il ministro Manfredi c'è stato un dato che mi ha colpito particolarmente, ovvero il numero di laureati e di esami sostenuti durante il lockdown che è stato superiore anche rispetto ai numeri dello scorso anno". In una nota De Cristofaro spiega: "I primi risultati incoraggianti li aveva fotografati già Almalaurea nel proprio rapporto presentato a luglio, sottolineando che la maggior parte degli studenti universitari ritiene che l'emergenza vissuta non avrà alcun effetto negativo sul proprio percorso universitario. Tutti segnali che non solo il sistema universitario non si è mai fermato ma che ha retto con successo all'impatto del Covid. Chi parla di università chiuse, di didattica a distanza fallimentare, di diritto allo studio mancato è evidente che, non solo non conosce la materia, ma vuol speculare a fini elettorali anche sui giovani, senza considerare gli sforzi che tanti di loro hanno fatto in questo periodo e l'impegno del governo e del ministero dell'Università affinché nessuno rimanesse indietro". (segue) (Com)