Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu accoglie fine boicottaggio economico da parte degli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il decreto rientra negli sforzi degli Emirati per espandere la cooperazione diplomatica e commerciale con Israele, definendo una tabella di marcia verso l'avvio di una cooperazione congiunta che favorisca le relazioni bilaterali stimolando la crescita economica e promuovendo l'innovazione tecnologica”, riferisce l’agenzia di stampa governativa emiratina. “A seguito dell'abolizione della legge sul boicottaggio israeliano, le persone e le società negli Emirati potranno stipulare accordi con enti o individui residenti in Israele sia commerciali che di altra natura. In base al Decreto, sarà consentito entrare, scambiare o possedere beni e prodotti israeliani di ogni tipo negli Emirati”, sottolinea l’agenzia di stampa emiratina. (Res)