Business news: Cooperazione Lancang-Mekong, Cina sollecita sinergie nella connettività

- La Cina ha annunciato la condivisione, a partire da quest’anno, dei dati idrologici sul Lancang-Mekong con gli altri paesi attraversati dal fiume. L’annuncio è stato dato dal primo ministro cinese, Li Keqiang, in occasione del terzo vertice, tenutosi in videoconferenza, della Cooperazione Lancang-Mekong (Lmc), da lui presieduto insieme all’omologo del Laos, Thongloun Sisoulith. Gli altri Stati membri del gruppo sono la Cambogia, il Myanmar, la Thailandia e il Vietnam. Il premier Li, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”, ha detto che la Cina collaborerà con gli altri paesi del gruppo a istituire una piattaforma condivisa di informazioni sulle risorse idriche per migliorare la cooperazione nella lotta al cambiamento climatico e nella prevenzione e gestione dei disastri naturali. Il rappresentante di Pechino ha lanciato anche proposte riguardanti lo sviluppo della connettività, suggerendo “una maggiore sinergia” tra la Cooperazione Lancang-Mekong e il Nuovo corridoio internazionale per il commercio terra mare (Ilstc), che attraversa la Cina occidentale e collegata il sud-est asiatico all’Eurasia. Infine, Li ha parlato della cooperazione contro il coronavirus, dichiarando che una volta sviluppati e distribuiti in Cina, i vaccini saranno distribuiti in via prioritaria ai paesi del Mekong. (Cip)