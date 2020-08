Business news: Mongolia, governo e compagnia russa Gazprom firmano memorandum su gasdotto verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom e la Mongolia hanno firmato un memorandum sulla creazione di una società che si occuperò dello sviluppo di un gasdotto diretto verso la Cina. Lo ha reso noto la stessa Gazprom, ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Il memorandum in questione è stato firmato nel corso di una riunione fra il presidente del consiglio d’amministrazione della compagnia russa, Aleksej Miller, e il primo ministro mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. "L'azienda sarà costituita in Mongolia per sviluppare il progetto economico e tecnico per la costruzione e l'utilizzo di un gasdotto", ha comunicato Gazprom. (Rum)