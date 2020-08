Business news: India, rinviata ancora scadenza per manifestazioni di interesse per compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Indiano ha prorogato ancora, di due mesi, al 30 ottobre, la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’acquisto della compagnia aerea di bandiera Air India. Si tratta della quarta proroga: inizialmente era stata fissata la data del 17 marzo, poi posticipata al 30 aprile, al 30 giugno e al 31 agosto. Il termine è stato spostato a causa della pandemia di coronavirus, ma l’emergenza sanitaria ed economica si è aggiunta a difficoltà precedenti. Il memorandum d’informazione preliminare, pubblicato il 27 gennaio, riguarda la vendita del cento per cento di Air India, del cento per cento della divisione low cost Air India Express e del 50 per cento della società di servizi Air India Sats Airport Services. Le parti interessate dovrebbero assumere 232,86 miliardi di rupie (2,8 miliardi di euro) di debito, su un totale di 600,74 miliardi di rupie (7,2 miliardi di euro) e mantenere il marchio per un periodo che sarà definito nella successiva fase: la richiesta di proposte. I quartieri generali della compagnia a Mumbai (a Nariman Point) e Nuova Delhi (a Connaught Place) non sono inclusi nella transazione e rimarranno di proprietà pubblica. (Inn)