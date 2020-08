Canada: coronavirus, restrizioni ai viaggi internazionali estese per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha nuovamente esteso per almeno un altro mese le restrizioni ai viaggi internazionali, nel contesto dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. La misura implica una quarantena di 14 giorni per chiunque entri nel paese dall’estero. "Il nostro governo sta estendendo le restrizioni esistenti sui viaggi internazionali in Canada di un mese - fino al 30 settembre 2020 - per limitare l'introduzione e la diffusione della Covid-19 nelle nostre comunità", ha scritto il ministro della Pubblica Sicurezza Bill Blair sul suo account Twitter. (Res)