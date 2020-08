Frosinone: sindaco, sul Covid collaborare tutti senza sottovalutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'attività intensa di screening effettuata dalla Asl di Frosinone, affiancata, nei drive in, dall'ausilio della Polizia municipale e della Protezione civile del capoluogo, il sindaco, Nicola Ottaviani, è tornato a richiamare l'attenzione della cittadinanza, verso la collaborazione con le Istituzioni, senza creare allarmismi, ma invocando il rispetto puntuale dei protocolli attualmente in vigore. "Attraverso una rapida carrellata di quelle che sono le indicazioni ed i rialzi dei picchi che si stanno registrando, in questi giorni, in Francia e in Germania – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – non possiamo certo aspettarci che l'Italia diventi, d'emblée, zona franca, estranea alla propalazione dei riverberi del Covid-19. Le buone abitudini e l'utilizzo degli accorgimenti di base, come l'uso delle mascherine, il risciacquo frequente delle mani e il mantenimento della distanza dai non familiari, sono ancora oggi le uniche armi efficaci che possiamo mettere in campo per contrastare nuove ipotesi di diffusione del virus, con la eventualità di tornare al lockdown in alcune zone specifiche nel nostro Paese, anche diverse da quelle del Bergamasco e del Lodigiano, come avvenuto nello scorso marzo". (segue) (Com)