Ucraina: coronavirus, registrato record di 2.481 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un record di 2.481 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riporta l'agenzia di stampa “Interfax-Ucraina”, citando il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale. Secondo le ultime stime aggiornate, nel Paese si registrano 116.978 casi complessivi e 2.540 morti. Per prevenire un’ulteriore impennata di casi, le autorità di Kiev di recente hanno vietato agli stranieri di entrare nel Paese fino al 28 settembre e hanno esteso le misure di blocco fino alla fine di ottobre.(Rum)