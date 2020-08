Scuola: Meloni, impiegare percettori Reddito cittadinanza per consegna banchi, non Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, osserva che "con centinaia di migliaia di percettori di Reddito di cittadinanza, il governo preferisce impiegare l’Esercito italiano per consegnare i banchi nelle scuole". E su Facebook polemizza: "Non sarebbe più sensato e utile usare i nostri militari per il controllo dei nostri confini e la sicurezza delle nostre città e impiegare i percettori del Reddito di cittadinanza per compiti di questo tipo?". (Rin)