Roma: De Priamo (Fd'I), mancata proroga ztl scelta vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla giunta grillina, sulla mancata proroga della ztl, "una scelta vergognosa che dimostra totale mancanza di sensibilità". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Non comprendere che in questo momento il centro storico è semideserto e che la riapertura della ztl è una ulteriore mazzata agli esercenti - aggiunge De Priamo - significa essere vittima di un pregiudizio ideologico che non ha nulla a che fare con la sostenibilità e la mobilità pubblica. La sindaca Raggi non si rimangi quanto detto in precedenza ma ritiri questo provvedimento e lasci aperta la ztl fino a fine anno come chiesto da Fd'I in assemblea Capitolina oppure si dimetta per manifesta incapacità".(Com)