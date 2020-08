Turchia: Francia "sgomenta" per morte in carcere attivista turca Ebru Timtik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha espresso oggi il suo "sgomento" per la morte in carcere dell’attivista turca e avvocato, Ebru Timtik, dopo 238 giorni di sciopero della fame, chiedendo ancora una volta alla Turchia di "rispettare" i diritti umani. "Abbiamo appreso con sgomento e profonda tristezza della morte dell'avvocato Ebru Timtik, in sciopero della fame per chiedere un giusto processo", ha riferito in una nota il ministero degli Esteri francese. Condannata nel 2019 a oltre 13 anni di carcere per "appartenenza a un'organizzazione terroristica", Ebru Timtik ha iniziato uno sciopero della fame a febbraio per chiedere un nuovo processo. L'attivista, 42 anni, è deceduta lo scorso 27 agosto, ed era membro dell'Associazione degli avvocati specializzata nella difesa di casi politicamente sensibili. (segue) (Frp)