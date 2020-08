Turchia: Francia "sgomenta" per morte in carcere attivista turca Ebru Timtik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche accusano questa associazione di essere legata all'organizzazione marxista-leninista radicale Dhkp-C. "La Francia rende omaggio all'impegno di questo avvocato a favore dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà fondamentali, in particolare il diritto di tutti a un equo processo", ha sottolineato il Quai d'Orsay. Ebru Timtik ha difeso in particolare la famiglia di Berkin Elvan, un adolescente morto nel 2014 a seguito delle ferite riportate durante le proteste antigovernative a Gezi Park, Istanbul, nel 2013. "La Francia invita ancora una volta la Turchia a rispettare i suoi impegni internazionali, in particolare la Convenzione della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa", ha proseguito il ministero degli Affari Esteri. Parigi chiede anche il rilascio "rapido" dell'avvocato Aytac Unsal, incarcerato e in sciopero della fame da più di 200 giorni. (Frp)