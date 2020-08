Business news: Giappone, da settembre riprendono collegamenti con Cambogia, Laos e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha compiuto un viaggio ufficiale che lo ha portato in quattro paesi: Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar. Gli obiettivi della trasferta, come ha riferito il suo dicastero, erano il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la promozione di una più stretta collaborazione nei consessi regionali e internazionali. In ciascuna tappa della missione il responsabile della diplomazia di Tokyo si è confrontato con i suoi interlocutori sulla costruzione di un Indo-Pacifico libero e aperto. Con i tre paesi del Sud-est asiatico ha scambiato opinioni sulla situazione del Mar Cinese Meridionale e su quella della Corea del Nord e ha concordato la ripresa dei voli dopo le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. Le parti hanno concordato di avviare all’inizio di settembre un “percorso di residenza” che consentirà ai residenti a lungo termine di viaggiare tra i due paesi mantenendo la condizione della quarantena domiciliare di 14 giorni. A seguire sarà attivato anche un “percorso business”: a questo proposito è stato concordato di accelerare il coordinamento attraverso i canali diplomatici per permettere a chi viaggia per affari di condurre attività commerciali in aree limitate durante il periodo di quarantena. Il responsabile della diplomazia di Tokyo ha dichiarato anche che il Giappone è pronto ad accogliere al più presto studenti birmani con borse di studio del governo giapponese. (Git)