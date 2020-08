Roma: Campidoglio, inspiegabile attacco della Lazio Nuoto ad amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace leggere le parole del presidente della Lazio Nuoto che parla di 'attacco al mondo Lazio' e di 'accanimento nei confronti della Lazio' per commentare la propria sconfitta al bando per l'assegnazione della piscina della Garbatella". È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Dispiace perché è vero esattamente il contrario - aggiunge - non solo con riferimento al 'mondo Lazio' in generale ma anche con riferimento specifico alla Lazio Nuoto, nei confronti della quale l'Amministrazione ha fatto tutto ciò che le leggi consentono per fornire un sostegno concreto ed evitare lo scenario che oggi la società deve fronteggiare, e cioè dover cercare rapidamente una nuova casa. Nel comunicato stampa della società biancoazzurra viene raccontata una storia non vera e vengono tralasciati dei passaggi importanti che vogliamo ripercorrere a beneficio di coloro che stanno seguendo la vicenda. È importante premettere che negli ultimi due anni la Lazio Nuoto ha avuto la possibilità di utilizzare la piscina della Garbatella, nonostante la propria concessione sia giunta a scadenza naturale, esclusivamente grazie alla volontà politica dell'Amministrazione Raggi di evitare la ripresa dell'impianto da parte del Dipartimento Sport fino alla conclusione della procedura per la nuova concessione". (segue) (Com)