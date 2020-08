Roma: Campidoglio, inspiegabile attacco della Lazio Nuoto ad amministrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al nuovo regolamento, spiega ancora il Campidoglio, "la Lazio Nuoto ha avuto anche la possibilità di partecipare a un altro bando, quello per la piscina di via Taverna, ma ha consegnato la propria offerta a termini scaduti. Più che di accanimento di Roma Capitale nei confronti della società, il Presidente dovrebbe fare autocritica e chiedere scusa ai tifosi e ai tesserati per i propri errori. Ci teniamo, infine, a chiarire per l'ultima volta la vicenda del bando della piscina della Garbatella. La Lazio Nuoto ha presentato un ricorso nel quale ha contestato a Roma Capitale la legittimità del bando e alla società sportiva Maximo il possesso dei requisiti di partecipazione allo stesso. Il Tar ha rigettato la contestazione nei confronti di Roma Capitale, confermando la piena legittimità del bando, ed ha parzialmente accolto la contestazione nei confronti della Ssd Maximo. Per questo motivo la nuova commissione valutatrice (che è un organo tecnico, indipendente dalla politica, composto da dirigenti e funzionari comunali estratti a sorte), applicando pedissequamente quanto stabilito dai giudici del Tar, ha svolto un approfondimento, verificando tutte le fatture presentate dalla Ssd Maximo e confermandone il pieno possesso dei requisiti di partecipazione. E, di conseguenza, la vittoria della gara". (segue) (Com)