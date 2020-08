Roma: Campidoglio, inspiegabile attacco della Lazio Nuoto ad amministrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la richiesta della Lazio Nuoto "è infrangere le leggi, commettere degli abusi per favorirla a svantaggio di altri, allora questa richiesta è irricevibile. Se la richiesta della Lazio Nuoto è di commettere delle ingerenze nel lavoro dei tecnici ed assegnare l'impianto con un affidamento diretto o con una proroga illegittima, allora questa richiesta è irricevibile. Se è questo l'aiuto che la Lazio Nuoto si aspetta da Roma Capitale non possiamo che rispondere negativamente e lo facciamo a testa alta. Ma che non si parli di 'attacco' o di 'accanimento', bensì di rispetto della legalità e rigetto di richieste contra legem. È questa la descrizione veritiera e corretta dei rapporti tra Roma Capitale e Lazio Nuoto e del ricorso al Tar. Sentir parlare di attacco al mondo Lazio e di accanimento contro la Lazio ci rattrista sul piano umano perché denota una assoluta ingratitudine verso il nostro lavoro ed è del tutto incomprensibile", conclude la nota del Campidoglio. (Com)